لبنان

بيان عن نقابة موظفي مصرف لبنان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-01-2022 | 08:52
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 أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان، رفضها "تزويد القائمين على التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي بأسماء ورتب موظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين وحركة حساباتهم المصرفية التي تدخل ضمن نطاق البيانات ذات الطابع الشخصي Personal Data المصانة قانونا، وذلك وفقا لأحكام "القانون رقم 81" تاريخ 18/10/2018 المتعلق بحماية البيانات الشخصية وكذلك قانون حماية البيانات العامة "General Data Protection Regulation ("GDPR") الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 14/4/2016. كما أنه لم يتم الإستحصال على موافقة موظفي مصرف لبنان المسبقة والصريحة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي طرف ثالث وفقا للهدف المحدد في "القانون رقم 200".
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