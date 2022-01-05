17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بعد اعتدائة على عاملة أجنبية... قوى الامن تتحرك
Lebanon 24
05-01-2022
|
09:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت قوى الأمن الداخلي عن توقيف المعتدي على العاملة الأجنبية في منطقة جورة البلوط والتحقيق جار بناءً لإشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
تحذير من قوى الامن الداخلي للمؤسسات السياحية المخالفة... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
تحذير من قوى الامن الداخلي للمؤسسات السياحية المخالفة... ماذا في التفاصيل؟
05/01/2022 18:38:15
05/01/2022 18:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
Lebanon 24
بشرى سارّة لعناصر قوى الامن الداخلي... توزيع مساعدات مالية (صورة)
05/01/2022 18:38:15
05/01/2022 18:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الامن الداخلي: حفل اختتام محاكاة أرز 2021
Lebanon 24
قوى الامن الداخلي: حفل اختتام محاكاة أرز 2021
05/01/2022 18:38:15
05/01/2022 18:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هامّ لقوى الامن الداخلي عن السجل العدلي... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
بيان هامّ لقوى الامن الداخلي عن السجل العدلي... ماذا في التفاصيل؟
05/01/2022 18:38:15
05/01/2022 18:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جورط البلوط
قوى الامن الداخلي
تابع
الأكثر قراءة
مسارُ حلّ سريع للدولار.. خطوة واحدة ستخفض سعره
Lebanon 24
مسارُ حلّ سريع للدولار.. خطوة واحدة ستخفض سعره
14:40 | 2022-01-04
04/01/2022 02:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مسيئة للسعودية في الضاحية.. هكذا تحرّكت "الداخلية" و "قوى الأمن"
Lebanon 24
صورٌ مسيئة للسعودية في الضاحية.. هكذا تحرّكت "الداخلية" و "قوى الأمن"
12:14 | 2022-01-04
04/01/2022 12:14:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اغلاق متجر "ما سكّر كل الحرب"
Lebanon 24
اغلاق متجر "ما سكّر كل الحرب"
01:45 | 2022-01-05
05/01/2022 01:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ من العيار الثقيل.. رسالة من المشنوق باتجاه نصرالله
Lebanon 24
كلامٌ من العيار الثقيل.. رسالة من المشنوق باتجاه نصرالله
12:28 | 2022-01-04
04/01/2022 12:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يعمل في LBCI.. المصور رامز زغيب جثة في عجلتون ومعلومات أمنية تكشف بعض الخيوط!
Lebanon 24
كان يعمل في LBCI.. المصور رامز زغيب جثة في عجلتون ومعلومات أمنية تكشف بعض الخيوط!
06:59 | 2022-01-05
05/01/2022 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:53 | 2022-01-05
ميقاتي رأس إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات مكافحة كورونا... إلى ماذا خلص؟
11:26 | 2022-01-05
المرتضى عرض مع أبو فاعور شؤونا ثقافية مرتبطة بالموروث الأثري في راشيا
11:24 | 2022-01-05
نقيب المصورين رحب بتوقيع عون قانون إخضاع الصحافيين والمصورين لقانون صندوق الضمان
11:14 | 2022-01-05
فتح تحقيق حول مقطع مصور يظهر اعتداء على عاملة أجنبية
11:12 | 2022-01-05
البزري شكر لARCS وLHF وDPNA دعمها مستشفى صيدا الحكومي
11:03 | 2022-01-05
بالجرم المشهود: عصابة بقبضة قوى الأمن... ماذا كانت تفعل؟
فيديو
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
05/01/2022 18:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
12:30 | 2022-01-04
05/01/2022 18:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
Lebanon 24
قبل الفن هذا كان عمل علي الديك.. و "ام الياس" "وابو جوزيف" يقتحمان الاستديو! (فيديو)
03:00 | 2022-01-03
05/01/2022 18:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact