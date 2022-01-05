لبنان

بعد اعتدائة على عاملة أجنبية... قوى الامن تتحرك

Lebanon 24
05-01-2022 | 09:03
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أفادت قوى الأمن الداخلي عن توقيف المعتدي على العاملة الأجنبية في منطقة جورة البلوط والتحقيق جار بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
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