بالجرم المشهود... هكذا قبض عليه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقيف أحد الأشخاص في "حي الحميرة" بالجرم المشهود اثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية في بلدة ببنين العكارية.

وتم تسليمه الى شعبة المعلومات لاجراء المقتضى القانوني بحقه.