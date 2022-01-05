لبنان

بالجرم المشهود... هكذا قبض عليه

Lebanon 24
05-01-2022 | 09:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقيف أحد الأشخاص  في "حي الحميرة" بالجرم المشهود اثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية في بلدة ببنين العكارية.
 
وتم تسليمه الى شعبة المعلومات لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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سرقة

كابلات كهربائية

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