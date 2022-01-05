أبي المنى التقى وفدا من محكمة البرازيل وزار قبيع معزيا

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دارالطائفة - بيروت اليوم، المديرة في المحكمة العامة في مقاطة غروسو دي سول في البرازيل الدكتورة بياتريز القنطار ممثلة رئيس المحكمة كارلوس ادواردو القنطار، برفقة وفد من المحامين ضم: فيصل القنطار، وليد المغربي، صلاح القنطار وحسام راسبيه، بحضور امين السر في المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي.ونقلت القنطار الى شيخ العقل تهنئة وتقدير رئيس المحكمة وابناء الجالية الدرزية في البرازيل "للدور الذي يقوم به على مستوى تعزيز حضور الطائفة في بلاد الاغتراب، الى جانب دوره الحواري والوطني في لبنان"، مقدمة نيابة عنه الى ابي المنى درعا تقديرية عبارة عن مجسم للمحكمة.كذلك، استقبل شيخ العقل العميد المتقاعد الدكتور سليم ابو اسماعيل الذي قدم له العدد الجديد من مجلة "دليل الدفاع العالمي"، بحضور المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض ومدير مشيخة العقل ريان حسن.واستقبل ايضا المهندس نبيل عبد الباقي.قبيعوكان ابي المنى زار صباحا، بلدة قبيع مقدما التعازي ومشاركا في مأتم الشيخ أبو أمين شفيق حسين الأعور الى جانب عدد كبير من المشايخ وأبناء المنطقة والجبل. ولفت الى "تميز مسيرة الراحل الفاضل، الكريم، الصابر، والمتميز بالتقوى والورع والإيثار ومحبة الاخوان، هديا على نهج السلف الصالح".