لبنان

انفجار التليل... هذا جديده

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-01-2022 | 09:46
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إنطلق التحقيق العدلي في ملف إنفجار خزان الوقود في بلدة التليل العكارية، الذي وقع في شهر آب الماضي وأسفر عن مقتل ٣١ شخصاً وإصابة ‏العشرات بحروق مختلفة بين مدنيين وعسكريين، فإستجوب اليوم المحقق العدلي في القضية القاضي علي عراجي ثلاثة مدعى عليهم هم: جورج.إ وجرجي.أ وعلي.ف، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم سنداً لمواد الإدعاء.‏
كما حدّد عراجي جلسة لمتابعة التحقيقات في الأول من شباط المقبل، ستُخصص لسماع عدد من عناصر الجيش اللبناني كشهود.
يُشار الى أن مجلس الوزراء كان قد أحال ملف إنفجار الخزان الى المجلس العدلي في ٢٩ أيلول الفائت، وفي تشرين الثاني عيّن وزير العدل القاضي هنري الخوري رئيس محكمة الجنايات في البقاع القاضي علي عراجي محققاً عدلياً في الجريمة.

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