لبنان

أبو شرف: نتمنى عند طرح أي قضايا تتعلق بعمل الاطباء عدم اصدار الاتهامات قبل قرار القضاء

Lebanon 24
05-01-2022 | 09:50
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صدر عن نقيب الاطباء البروفسور شرف أبو شرف ، بيان جاء فيه:
"تتناول بعض وسائل الاعلام من وقت الى آخر مواضيع تتعلق بقضايا طبية او صحية مجتمعية عامة، وتصدر الاتهامات والاحكام المسيئة في حق الاطباء.
 
نتمنى عليكم، وانتم المؤتمنون على قول الحقيقة عند طرح اي قضايا تتعلق بعمل الاطباء عدم اصدار الاتهامات والاحكام المسيئة في حق اي كان قبل صدور القرار في هذه القضايا من القضاء المختص او من لجنة التحقيقات المهنية ومجلس نقابة الاطباء، وذلك حرصا على الصدقية والمهنية وعلى سمعة الجسم الطبي وعدم التدخل في القضاء وممارسة الضغوط عليه والتاثير على قراراته من خلال الراي العام".
المصدر: الوكالة الوطنية
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