غالبية الاصابات بـ"كورونا" في لبنان هي "أوميكرون"

أعلن وزير الصحة فراس أبيض أنّ "غالبية حالات "كورونا" في لبنان هي "أوميكرون".

وقال أبيض بعد انتهاء إجتماع لجنة "كورونا" في السراي الحكومي: "مستمرون بالاجراءات في المؤسسات السياحية، والاصابات الداخلية بـ"كورونا"، تعدّت إصابات القادمين عبر المطار".

وأكّد أنّ جميع اللقاحات متوفرة في لبنان.