لبنان

قائد الجيش استقبل نقيب الصيادلة

Lebanon 24
05-01-2022 | 10:50
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، وتناول البحث شؤونا مختلفة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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جوزاف عون

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