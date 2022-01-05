لبنان

البزري شكر لARCS وLHF وDPNA دعمها مستشفى صيدا الحكومي

Lebanon 24
05-01-2022 | 11:12
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شكر الدكور عبد الرحمن البزري في بيان ل"جمعيات ARCS وLHF وDPNA دعمها المستمر والحيوي من أجل تعزيز قدرات مستشفى صيدا الحكومي ليواجه المتطلبات الصحية في هذه المرحلة، خصوصا المتعلقة بكوفيد 19 وغيره من الأمراض"، وقال: "إن الهبة التي قدمت من جمعيتي ARCS وLHF، بالتنسيق مع جمعية DPNA، جاءت لصالح مستشفى صيدا الحكومي، وهي تتشكل من تجهيزات ضرورية لمساعدة المرضى المصابين بأعراض شديدة لتدعم موقف هذا المستشفى وقدراته في زمن ارتفاع أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفيات وغياب قدرة المستشفيات الأخرى على استقبال مرضى كورونا نتيجة إقفال أقسامها التي كانت متاحة سابقاً".
 
وتمنى على هذه الجمعيات "الاستمرار في دعم مستشفى صيدا الحكومي والمجتمع الصيداوي لأن صيدا تخدم أبناء المدينة ومحيطها"، وقال: "إن أمامنا تحد جديد، وهو الحفاظ على قدرة الاستمرارية لدى هذا المستشفى وقدرة المرضى على دخوله لأن تكاليف الاستشفاء ومعالجة المرضى أصبحت عالية جداً".
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