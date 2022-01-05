لبنان

فتح تحقيق حول مقطع مصور يظهر اعتداء على عاملة أجنبية

Lebanon 24
05-01-2022 | 11:14
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أعلن مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، أنه "بعد مشاهدة مقطع مصور يظهر اعتداء سافرًا على إحدى العاملات من جنسية أجنبية، بادر الوزير على الفور إلى فتح تحقيق خاص بذلك بخلفية قانونية وأخلاقية لجهة عدم التهاون في التعرض لأي إنسان ومنهم العمال والعاملات الأجانب والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم. وتم تكليف دائرة تفتيش العمل في الوزارة لإعداد تقرير سريع ومفصل مع أخذ قرار بوضع إسم المعتدي على اللائحة السوداء في وزارة العمل".
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