نقيب المصورين رحب بتوقيع عون قانون إخضاع الصحافيين والمصورين لقانون صندوق الضمان

أعلن نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر ومجلس النقابة أن "فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقع اليوم على قانون اخضاع الصحافيين والمصورين غير المرتبطين بعقود عمل وغير المشمولين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للافادة من خدمات الصندوق في فرعي المرض والامومة. وقد حمل القانون الرقم 263".وشكر طاهر وأعضاء المجلس رئيس الجمهورية على "تجاوبه وإيجابيته وتوقيعه هذا القانون"، متمنيا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "إعطاء توجيهاته للاسراع في إنجاز هذه المراسيم للحاجة الملحة للزملاء للاستفادة من هذا القانون خصوصا في هذه الأحوال الصعبة".وأشاد ب"خطوة رئيس الجمهورية وأهميتها بالنسبة إلى الصحافيين والمصورين المسجلين على جدولي نقابتي المحررين والمصورين"، شاكرا للمجلس النيابي "تصويته على اقتراح القانون المقدم من النقابة، والدور الكبير الذي قام به رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري في هذا المجال، ولجنة الإعلام والاتصال النيابية برئاسة النائب حسين الحاج حسن وتجاوب وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، والكتل النيابية الموقعة على اقتراح القانون".وعاهد أن "تواصل نقابة المصورين عملها من أجل تحصين المنتسبين اليها والعمل الدائم من اجل الدفاع عنهم".