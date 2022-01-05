المرتضى عرض مع أبو فاعور شؤونا ثقافية مرتبطة بالموروث الأثري في راشيا

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه بقصر الأونيسكو اليوم، الوزير السابق النائب وائل أبو فاعور، وتم التداول في شؤون عامة وأخرى ثقافية مرتبطة بالموروث الأثري الموجود في قضاء راشيا مع متابعة مسألة استحداث مركز للكونسرفتوار الوطني فيها.