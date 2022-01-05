لبنان

ربطة الخبز... هل نحن أمام أزمة جديدة؟

Lebanon 24
05-01-2022 | 11:40
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بعد انتشار مجموعة اخبار عن أزمة ستطال الخبز وزيادة مرتقبة لأسعاره، قال أمين سر نقابة الافران ناصر سرور أن "غدا يوم عمل طبيعي والخبز متوفر في الاسواق ولا زيادة في سعر الربطة".
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