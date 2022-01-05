الخازن هنأ الطائفة الأرمنية بالميلاد: على أمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير والسلام

توجه النائب فريد هيكل الخازن بالمعايدة لأبناء الطائفة الأرمنية بمناسبة حلول عيد الميلاد، وغرد عبر "تويتر": "أطيب التهاني لأخوتنا ابناء الطائفة الارمنية بمناسبة عيد الميلاد، على أمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير والسلام".