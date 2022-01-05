لبنان

الخازن هنأ الطائفة الأرمنية بالميلاد: على أمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير والسلام

Lebanon 24
05-01-2022 | 11:55
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توجه النائب فريد هيكل الخازن بالمعايدة لأبناء الطائفة الأرمنية بمناسبة حلول عيد الميلاد، وغرد عبر "تويتر": "أطيب التهاني لأخوتنا ابناء الطائفة الارمنية بمناسبة عيد الميلاد، على أمل أن تحمل الأيام المقبلة الخير والسلام".
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