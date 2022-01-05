لبنان

اصابات كورونا الى مزيد من الارتفاع... اليكم الأرقام

Lebanon 24
05-01-2022 | 11:42
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أعلنت وزارة الصحة العامة في جدولها اليومي عن تسجيل 5818 اصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة لليوم الاربعاء 5 كانون الثاني 2021.
 
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