في البقاع... توقيف 9 أشخاص بتهم مختلفة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:نفذت وحدات من الجيش المنتشرة في منطقة البقاع تدابير أمنية ليل أمس أسفرت عن توقيف المواطن (ي. ج) وشقيقه (ي. ج) والمواطن (ر. ج) على حاجز المحطة – الهرمل، أثناء محاولتهم تهريب 20 طناً من السماد الزراعي، موضّبة في أكياس ومحمّلة في آليتين نوع بيك أب من دون أوراق قانونية. كما تم توقيف 6 أشخاص لارتكابهم جرائم: إطلاق نار من أسلحة حربية، وتهريب أشخاص وقيادة سيارة من دون أوراق قانونية، وضبطت بحوزتهم مسدساً حربياً وسيارة وآلية نوع بيك آب.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.