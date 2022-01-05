التوحيد العربي: استكمال تشييد مستشفى سلمان الفارسي أواخر ك2

أعلنت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان، أن "الشركة الملتزمة تشييد بناء مستشفى الصحابي سلمان الفارسي في بلدة دير دوريت - الشوف، ستستأنف العمل في بناء المستشفى آواخر شهر كانون الثاني الحالي".