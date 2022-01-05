لبنان

صورة مؤلمة... طفلان يتقاسمان الطعام على حافة الطريق

Lebanon 24
05-01-2022 | 13:14
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر طفلين جالسين على حافة الطريق في منطقة البداوي، حيث يقومان بتقاسم لقمة الطعام وبعض العصير.
 
 
 
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طفلان

البداوي

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