قوى الأمن: توقيف المعتدي على العاملة الأجنبية في جورة البلوط

اعلنت قوى الأمن عبر حسابها على "تويتر"، انه "بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد الاشخاص وهو يقوم بالاعتداء على عاملة أجنبية في محلة جورة البلوط، تم الاستماع لإفادة المعتدي في فصيلة برمانا، وأوقف بناء لاشارة القضاء المختص، والعمل جار للاستماع لإفادة العاملة الأجنبية بغية استكمال التحقيق".