تعرفة جديدة لكهرباء لبنان تسلك طريقها للتطبيق والاشتراك الثابت فيها 287 ألف ليرة! (صورة)

أفاد مندوب "لبنان 24" أن وزير الطاقة وليد فياض اقترح زيادة على تسعيرة الكهرباء واللافت فيها أن الرسم الثابت سيصبح 287 ألفاً في حين أن الرسم الثابت للمولد أقل.

كما قرّر وزير الطاقة وليد فياض زيادة تعرفة المياه إلى 1.5 مليون ليرة سنوياً.