لبنان

تعرفة جديدة لكهرباء لبنان تسلك طريقها للتطبيق والاشتراك الثابت فيها 287 ألف ليرة! (صورة)

Lebanon 24
05-01-2022 | 14:06
A-
A+
Doc-P-904213-637770137561252063.jpg
Doc-P-904213-637770137561252063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مندوب "لبنان 24" أن وزير الطاقة وليد فياض اقترح زيادة على تسعيرة الكهرباء واللافت فيها أن الرسم الثابت سيصبح 287 ألفاً في حين أن الرسم الثابت للمولد أقل.
كما قرّر وزير الطاقة وليد فياض زيادة تعرفة المياه إلى 1.5 مليون ليرة سنوياً.
 
مواضيع ذات صلة
موعد "تعزيز انتاج الكهرباء" في لبنان يقترب.. إليكم آخر المعطيات
lebanon 24
06/01/2022 01:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدة لبنانية تعاني تفشي كورونا وانقطاع الانترنت والهاتف والكهرباء!
lebanon 24
06/01/2022 01:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كلامٌ أممي مهم بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن الكهرباء والدولار
lebanon 24
06/01/2022 01:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
lebanon 24
06/01/2022 01:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الكهرباء

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:48 | 2022-01-05
17:22 | 2022-01-05
17:12 | 2022-01-05
17:00 | 2022-01-05
16:40 | 2022-01-05
16:26 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website