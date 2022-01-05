لبنان

باسيل: أصدق التهاني لأهلنا الأرمن الأرثوذكس

Lebanon 24
05-01-2022 | 14:33
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غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "أصدق التهاني لأهلنا الأرمن الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عسى أن يحمل معه لهم ولكل اللبنانيين وللبشرية جمعاء سلامًا وخيرًا، وبه نفتتح سنة من الأمل لوطننا الحبيب لبنان".
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باسيل

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