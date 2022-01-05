لبنان

قوة من الجيش تداهم بلدة حورتعلا.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
05-01-2022 | 14:45
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داهمت قوة من الجيش بلدة حورتعلا بحثا عن مطلقي النار في الاشكال الذي حصل في البلدة بين شبان من الـ"المصري"، بحسب ما أفادت به مراسلة "لبنان24". 
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حورتعلا

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