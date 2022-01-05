بلدية الشويفات ضبطت مروج مخدرات وسارقين ضمن نطاق عملها

أصدرت بلدية مدينة الشويفات بيانا جاء فيه : "في إطار التشدد في الإجراءات الأمنية تحسبا لأي طارئ تقوم شرطة بلدية مدينة الشويفات والحرس البلدي بدوريات مكثفة وحواجز متنقلة لحفظ الأمن والأمان في المدينة. وخلال قيام حرس بلدية مدينة الشويفات بدورياتهم المعتادة وحوالي الثانية ليل الثلاثاء-الأربعاء، تمكن عناصر الدورية من القبض على مروج مخدرات من التابعية اللبنانية على دراجة نارية، بعد عملية رصد ومتابعة، حيث عثر في حوزته على كمية من المخدرات ومبلغ من المال فتم تلسيمه مع المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني في حقه".وتابع البيان: "وبعد تلقي تبليغ عن عملية سرقة من داخل منزل أحد المواطنين خلف معمل الزجاج، تمكن عناصر شرطة البلدية من القبض على سارقين سوريين اثنين، سرقا قارورتي غاز وأجهزة خلوية ومبلغا من المال، وبعد إجراء التحقيقات والمراقبة اللازمة من عناصر الشرطة، أعيدت المسروقات إلى أصحابها".وختم: "وفي هذا السياق تضع البلدية،الخط الساخن 76808565 في تصرف المواطنين والمقيمين في نطاقها للتبليغ عن أي طارئ".