لبنان

بلدية الشويفات ضبطت مروج مخدرات وسارقين ضمن نطاق عملها

Lebanon 24
05-01-2022 | 16:40
A-
A+
Doc-P-904243-637770230070738396.jpg
Doc-P-904243-637770230070738396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت بلدية مدينة الشويفات بيانا جاء فيه : "في إطار التشدد في الإجراءات الأمنية تحسبا لأي طارئ تقوم شرطة بلدية مدينة الشويفات والحرس البلدي بدوريات مكثفة وحواجز متنقلة لحفظ الأمن والأمان في المدينة. وخلال قيام حرس بلدية مدينة الشويفات بدورياتهم المعتادة وحوالي الثانية ليل الثلاثاء-الأربعاء، تمكن عناصر الدورية من القبض على مروج مخدرات من التابعية اللبنانية على دراجة نارية، بعد عملية رصد ومتابعة، حيث عثر في حوزته على كمية من المخدرات ومبلغ من المال فتم تلسيمه مع المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني في حقه".
وتابع البيان: "وبعد تلقي تبليغ عن عملية سرقة من داخل منزل أحد المواطنين خلف معمل الزجاج، تمكن عناصر شرطة البلدية من القبض على سارقين سوريين اثنين، سرقا قارورتي غاز وأجهزة خلوية ومبلغا من المال، وبعد إجراء التحقيقات والمراقبة اللازمة من عناصر الشرطة، أعيدت المسروقات إلى أصحابها".
وختم: "وفي هذا السياق تضع البلدية،الخط الساخن 76808565 في تصرف المواطنين والمقيمين في نطاقها للتبليغ عن أي طارئ".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:25 | 2022-01-05
22:41 | 2022-01-05
22:54 | 2022-01-05
23:06 | 2022-01-05
22:58 | 2022-01-05
22:56 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website