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Lebanon 24
05-01-2022 | 17:00
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أدّت حملات الأسبوع الطالع إلى إعادة نظر عواصم عربية بزيارة وزراء أو مسؤولين فيها إلى لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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