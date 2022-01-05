لبنان

إتصالات أدّت الى حلحلة

Lebanon 24
05-01-2022 | 17:22
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ترددت معلومات عن اتصالات شارك فيها قيادي حزبي مع مرجع كبير، أدّت إلى حدوث حلحلة، بدعم من دولة إقليمية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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