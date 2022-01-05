لبنان

ميقاتي يريد توفير الجو المناسب لعودة جلسات الحكومة

Lebanon 24
05-01-2022 | 17:48
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أفادت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يريد توفير الجو المناسب لعودة جلسات الحكومة"، موضحة أنه "في امكان الموازنة أن تقر بالحاضرين إذا تغيب وزراء".  
وأوضحت أنه "ليس معلوماً بعد موقف رئيس مجلس النواب، لكن فتح الدورة الاستثنائية يساهم في  التمهيد لموضوع مجلس الوزراء وفق تسوية ما على الأرجح". 
وقالت أنه "قد يحضر وزراء حركة امل ويتغيب وزراء حزب الله أو العكس وهذا الأمر لا يمكن جزمه أيضاً".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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