لبنان

إتصالات الساعات المقبلة تحدّد مصير جلسة الموازنة

Lebanon 24
05-01-2022 | 18:08
A-
A+
Doc-P-904255-637770284269247926.jpg
Doc-P-904255-637770284269247926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت مصادر مصادر وزراء ثنائي "أمل" و"حزب الله" لصحيفة "اللواء" الى ان "اتصالات الساعات القليلة المقبلة كفيلة بتحديد التوجّه العام، سواء لحضور جلسة الموازنة او استمرار المقاطعة حتى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار".
(اللواء)
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية لـ "صوت لبنان": لا اتصور بأن احدا بالدولة يريد توقف الانترنت موازنتنا ذهبت على شراء المازوت و 350 مليار ليرة هي اعتمادات اضافية للهيئة
lebanon 24
06/01/2022 06:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وحضور وزارتَي المال والعدل ومصرف لبنان لدرس اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال والمحافظ المالية المحوَّلة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019
lebanon 24
06/01/2022 06:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجامعة اللبنانية يدقّ ناقوس الخطر: موازنة الجامعة لا تكفي!
lebanon 24
06/01/2022 06:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
lebanon 24
06/01/2022 06:17:10 Lebanon 24 Lebanon 24

موازنة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:25 | 2022-01-05
22:41 | 2022-01-05
22:54 | 2022-01-05
23:06 | 2022-01-05
22:58 | 2022-01-05
22:56 | 2022-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website