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لبنان
إتصالات الساعات المقبلة تحدّد مصير جلسة الموازنة
Lebanon 24
05-01-2022
|
18:08
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أشارت مصادر مصادر وزراء ثنائي "أمل" و"حزب الله" لصحيفة "اللواء" الى ان "اتصالات الساعات القليلة المقبلة كفيلة بتحديد التوجّه العام، سواء لحضور جلسة الموازنة او استمرار المقاطعة حتى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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