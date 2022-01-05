حبس انفاس بانتظار اعداد كورونا.. هل نتجه الى الاقفال العام مجدداً؟



يأتي التصاعد العمودي في عدد الإصابات فيما الإجراءات الوقائية ما زالت خجولة وعلى حالها مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، في ظلّ حال من الفوضى وعدم الحسم في اتخاذ قرارات حازمة تجنب البلد كارثة هو بغنى عنها لن تطاول مفاعيلها القطاع الطبي وحسب وإنما مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها التربوي.



رغم تأكيد العديد من الدراسات والمجموعات البحثية أنّ متحور "أوميكرون" يتسبب بضرر أقلّ للرئتين مقارنة بالمتحورات الأخرى، إلا أنه أظهر قدرة هائلة على صعيد سرعة الانتشار. وفي حين تقتصر أضراره مبدئياً على مجرى الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية، إلا أنه لا يسبب لحامله أية صعوبات في التنفس على غرار المتحورات التي سبقته وقد لا تظهر على حامله أعراض بتاتاً.



هذا وبيّنت دراسة مؤخراً في جنوب أفريقيا، نُشرت على الموقع الإلكتروني لمعهد أفريقيا لبحوث الصحة، أنّ المصابين بمتحور "أوميكرون" قادرون على مقاومة عدوى متحور "دلتا" كما باقي المتحورات. من هنا، يشهد العالم حالياً تدنياً ملحوظاً في إصابات متحور "دلتا" الذي تسبب بأعداد كبيرة من حالات الوفيات حول العالم. كتبت كارين عبد النور في "نداء الوطن" كما كان متوقعاً، شهدت الأيام الأولى من السنة الجديدة، انفجاراً في عدد حالات إصابات كورونا، إذ تخطى عداد وزارة الصحة العامة الـ5000 إصابة يوم أمس الأول، وهو ما يعزز المخاوف من أننا قاب قوسين أو أدنى من احتمال حدوث "تسونامي كوروني" مماثل للسنة الماضية، بحيث تتخطى الإصابات عتبة الـ8 آلاف في الأسبوعين المقبلين.يأتي التصاعد العمودي في عدد الإصابات فيما الإجراءات الوقائية ما زالت خجولة وعلى حالها مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، في ظلّ حال من الفوضى وعدم الحسم في اتخاذ قرارات حازمة تجنب البلد كارثة هو بغنى عنها لن تطاول مفاعيلها القطاع الطبي وحسب وإنما مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها التربوي.رغم تأكيد العديد من الدراسات والمجموعات البحثية أنّ متحور "أوميكرون" يتسبب بضرر أقلّ للرئتين مقارنة بالمتحورات الأخرى، إلا أنه أظهر قدرة هائلة على صعيد سرعة الانتشار. وفي حين تقتصر أضراره مبدئياً على مجرى الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية، إلا أنه لا يسبب لحامله أية صعوبات في التنفس على غرار المتحورات التي سبقته وقد لا تظهر على حامله أعراض بتاتاً.هذا وبيّنت دراسة مؤخراً في جنوب أفريقيا، نُشرت على الموقع الإلكتروني لمعهد أفريقيا لبحوث الصحة، أنّ المصابين بمتحور "أوميكرون" قادرون على مقاومة عدوى متحور "دلتا" كما باقي المتحورات. من هنا، يشهد العالم حالياً تدنياً ملحوظاً في إصابات متحور "دلتا" الذي تسبب بأعداد كبيرة من حالات الوفيات حول العالم.

على الرغم من أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا أقلّه جرعة من اللقاح على مستوى العالم قاربت 41% في حين تخطت نسبة الذين تلقوا أقله جرعتين 33%، إلا أن متحور "أوميكرون" آخذ في الانتشار في أكثر من 90 دولة وبسرعة فاقت سرعة انتشار متحور "دلتا"، بحيث أكدت دراسة أجريت في الدنمارك منتصف شهر كانون الأول الماضي أن لـ"أوميكرون" قدرة على العدوى تفوق بواقع 2.7 إلى 3.7 مرات قدرة مثيله "دلتا". وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية نشر أواخر الشهر الماضي أيضاً، ارتفعت نسبة الإصابات خلال أسبوع واحد في الولايات المتحدة الأميركية 30% وفي أوروبا 57%، وهي النسب الأعلى المسجلة منذ بداية الجائحة. وبالتالي يبدو واضحاً أن اللقاح لم يمنع تفشي المتحور الجديد كما لم يساهم في الحد من أعداد المصابين. عن هذه المسألة يشير عازار إلى الخلط في هذا الصدد بين مفهومين أساسيين اثنين: قدرة اللقاح على الحد من انتشار الفيروس، وقدرته على الحدّ من نسبة الحالات المستعصية كما الوفيات. ويقول: "لا قدرة للقاح على منع انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، بيد أن إمكانيته تكمن في التخفيف من حدّة العوارض لدى المصابين، من جهة، وبالتالي خفض نسب الوفيات ذات الصلة، من جهة ثانية. ففي حين شهدنا خلال فصل الشتاء الماضي حوالى 6 آلاف حالة وفاة في لبنان نتيجة متحور "دلتا"، إلا أن عدد الوفيات حتى الآن للفترة المشابهة تتراوح بين 700 إلى 800 حالة فقط".