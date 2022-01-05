لبنان

علامة عن جلسة مجلس الوزراء: "الأمور مرهونة بأوقاتها"

Lebanon 24
05-01-2022 | 22:54
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عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب فادي علامة، رحّب في اتّصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية بكل ما يؤدي إلى حلحلة الأمور ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصحية، وأنّه على قناعة بأنّ لا أحد يعارض هكذا أمور تصب في مصلحة المواطنين، معتبراً أنّ توقيع رئيس الجمهورية على القوانين التي أقرّها مجلس النواب، والموافقة على فتح الدورة الاستثنائية، أمرٌ جيد، وكذلك بما يتعلق بتفعيل عمل الحكومة.

 

وحول مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في حال تمّ توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، قال علامة: "الأمور مرهونة بأوقاتها".

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