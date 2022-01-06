حواجز أمنية في طرابلس... ماذا حصل أمس؟

نفذت قوى الامن الداخلي أمس، عدة حواجز متنقلة ابتداءً من الساعة السابعة مساءً في طرابلس والكورة، وذلك تنفيذاً لقرار عدم التنقل الا للمطعمين بلقاح فيروس كورونا او الخاضعين للفحص خلال الفترة المسموحة، وفق مندوب "لبنان 24".وقد قامت العناصر بالتأكد من حصول المواطنين الذين يتجولون مساءً، على اللقاح، في حين تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.