هل سيصدر جدول اسعار المحروقات غداً؟

أشارت مصادر معنية بقطاع النفط عبر "لبنان 24" الى ضرورة أن يصدر جدول أسعار المحروقات غداً، على الرغم من أن اليوم هو يوم عطلة، مشددة على أن اتصالات ستجرى اليوم مع الجهات المعنية للتشديد على ضرورة عدم اغفال هذا الأمر غداً، حتى لو تأخر صدوره.ورجحت المصادر ان يشهد سعر صفيحة البنزين ارتفاعاً، نظراً لعوامل عدة أبرزها ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، اضافة الى ارتفاع سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa وفي السوق الموازية، ما سيؤدي حتماً الى رفع سعر الصفيحة. ونفت المصادر علمها حتى الساعة عن قيمة الارتفاع، مشيرة الى ان الأمر متروك لمصرف لبنان ووزارة الطاقة.