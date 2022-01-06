لبنان

صهر سابق يحتل الشاشات.. انه زمن الانتخابات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2022 | 03:30
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لفتت مصادر اعلامية الى  الظهور التلفزيوني المتكرر لوزير ونائب سابق، وصهر رئيس سابق للجمهورية، حيث سيحل هذا الاسبوع ضيفاً على شاشتين في يومين متتاليين.
وعلقت المصادر قائلة: انه الموسم الانتخابي، تحضروا لمزيد من الاطلالات وشخصيات تعيد احياء اسمائها  استعداداً للدخول في لوائح انتخابية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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