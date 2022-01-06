صهر سابق يحتل الشاشات.. انه زمن الانتخابات

لفتت مصادر اعلامية الى الظهور التلفزيوني المتكرر لوزير ونائب سابق، وصهر رئيس سابق للجمهورية، حيث سيحل هذا الاسبوع ضيفاً على شاشتين في يومين متتاليين.

وعلقت المصادر قائلة: انه الموسم الانتخابي، تحضروا لمزيد من الاطلالات وشخصيات تعيد احياء اسمائها استعداداً للدخول في لوائح انتخابية.