لبنان

ليست كورونا... إليكم ما هو الأخطر في لبنان!

Lebanon 24
06-01-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-904326-637770554356072908.jpg
Doc-P-904326-637770554356072908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لاحظ أحد العاملين الصحيين إرتفاع نسبة ادخال الأشخاص المصابين بالـ H3N2 وH1N1 الى المستشفيات، معتبرا أن هذه الامراض أخطر من كورونا اليوم. 
وأشار الى أنه خلال السنتين الماضيتين، لم يتعرض الناس للرشح أو الـGrippe بسبب اجراءات الوقاية، ما جعل مناعتهم تجاه هذه الفيروسات منخفضة، والجسم لن يستطيع محاربتها كالسابق، لافتا الى أن الحل هو بأحذ اللقاح الخاص به المتوفر بالاسواق مثل Vaxigrippe واتباع نظام صحي خاص.
المصدر: لبنان24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2022-01-06
10:52 | 2022-01-06
10:30 | 2022-01-06
10:23 | 2022-01-06
10:21 | 2022-01-06
10:03 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website