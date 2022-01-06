ليست كورونا... إليكم ما هو الأخطر في لبنان!

لاحظ أحد العاملين الصحيين إرتفاع نسبة ادخال الأشخاص المصابين بالـ H3N2 وH1N1 الى المستشفيات، معتبرا أن هذه الامراض أخطر من كورونا اليوم.

وأشار الى أنه خلال السنتين الماضيتين، لم يتعرض الناس للرشح أو الـGrippe بسبب اجراءات الوقاية، ما جعل مناعتهم تجاه هذه الفيروسات منخفضة، والجسم لن يستطيع محاربتها كالسابق، لافتا الى أن الحل هو بأحذ اللقاح الخاص به المتوفر بالاسواق مثل Vaxigrippe واتباع نظام صحي خاص.