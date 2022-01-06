تغريدة وتحية من جنبلاط.. هذا ما قاله

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "شكرا لصحيفة الـl’Orient le Jour التي قامت بتحقيق عن شركة كهرباء لبنان وعن هؤلاء الجنود المجهولين في الادارة وفي المناطق الذين يجاهدون في تأمين ما تيسر من طاقة وسط تلك التصريحات العبثية حول حرب اليمن وتلك السجالات العقيمة التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء".

شكرا لصحيفة الl’Orient le Jour التي قامت بتحقيق عن شركة كهرباء لبنان وعن هؤلاء الجنود المجهولين في الادارة وفي المناطق الذين يجاهدون في تأمين ما تيسر من طاقة وسط تلك التصريحات العبثية حول حرب اليمن وتلك السجالات العقيمة التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء #لبنان pic.twitter.com/p2mNGNljw9 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 6, 2022