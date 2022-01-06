أهداها إياها عام 2006.. إعلامية لبنانية تعرض عباءة نصرالله للبيع وتطلب مبلغاً خيالياً (صور)

عرضت الاعلامية ريم حيدر عباءة أهداها إياها الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، بعد حرب تموز 2006، للبيع بسعر خيالي، ما عرّضها لحملة انتقادات كبيرة.

ونشرت حيدر يوم الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022، صورة العباءة عبر حسابها على "فيسبوك"، وأرفقتها بالقول: "للبيع: عباءة مصنوعة من وبر الجمل الخالص. تسمّى عند العرب الخادجية وتُلبس في المناسبات الكبيرة، كانت ملكاً للسيد حسن نصر الله".

كذلك قالت في منشورها: "المطلوب مبلغ مليوني دولار أميركي كاش فريش دولار، لمن يهمه أو يعرف من يهمه الأمر"، وتابعت: "الشتائم على الصفحة ليست مشكلة".

من جانبه لم يعلّق "حزب الله"، بشكل رسمي، على عرض ريم عباءة نصر الله للبيع، لكنها تعرضت لانتقادات هائلة من جمهور الحزب ولكمٍّ كبير من الشتائم على مواقع التواصل، فيما وصفها ناشطون بأنها "امرأة حرّة".

وكان انتشر فيديو يعود لعام 2006، لمقابلة ريم على قناة "المنار" وهي تطلب الحصول على عباءة نصر الله التي "تعرَّق بها وهو يدافع عني وعن أولادي وإخوتي وأرضي لأتمرمغ قليلاً بعرَقها"، وفعلاً، استجاب نصر الله لطلبها وأرسل إليها عباءته، وقتها.