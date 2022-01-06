لبنان

على وقع التصعيد.. انتخابات وتسوية كبرى في لبنان

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
06-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-904349-637770589662862934.jpg
Doc-P-904349-637770589662862934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

على عكس ما كان سائدا في السابق يبدو ان التهدئة السياسية لن تكون المسار الإلزامي لحصول الانتخابات النيابية المقبلة، لا بل ان الاشتباكات السياسية والكباش الاقليمي والدولي سيحكمان المرحلة في لبنان وصولا الى موعد الاستحقاق النيابي.

 

افتتح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مرحلة التصعيد السياسي والتي لن تنحصر في القضايا الداخلية والتفصيلية بل ستطال صراعات كبرى كالصراع بين الولايات المتحدة الاميركية وحزب الله، او بين دول الخليج والحزب ايضا.

 

هذه الصراعات ستمهد لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية ، خصوصا ان خصوم الحزب يرغبون بتفعيل الاشتباك معه من اجل اضعافه في الانتخابات واخراجه تدريجيا من السلطة التنفيذية ليكون سقف مطالبه اقل خلال اي تسوية ستحصل.

 

يجمع المتابعون للشأن اللبناني على أن الواقع الحالي لا يمكن ان يستمر وان المشكلة في اصل النظام الذي يجب ان يخضع لاعادة درس وتعديل وربما تغيير، وهذا ما سيحصل تحت وقع الانهيار الاقتصادي من جهة والكباش السياسي الكبير من جهة اخرى.

 

وبحسب مصادر مطلعة فإن لا تسوية قبل الانتخابات النيابية المقبلة، لان هذه الانتخابات ستكون المقياس الحقيقي لموازين القوى او اقله هكذا يراها خصوم الحزب لانها ستترجم كل تقدمهم في الساحة اللبنانية في الاشهر الماضية ، لذلك فالتسوية بعد الانتخابات ستكون افضل بالنسبة اليهم من التسوية قبلها.

 

من هنا يمكن فهم التصعيد الحاصل، اذ سيعمد كل طرف الى الاستفادة من الوقت لتعزيز شروطه وتحسين واقعه التفاوضي تمهيدا للمرحلة المقبلة التي لن تشهد إنتخابات نيابية فقط بل تسوية سياسية شاملة تعيد رسم التوازنات على الساحة اللبنانية.

 

وترى المصادر ان الصراعات الداخلية لن تكون السبيل الوحيد للتسوية اللبنانية بل ستلعب المفاوضات الاقليمية التي تحصل بين ايران والولايات المتحدة الأميركية او بين الدول الاقليمية دورا كبيرا في معرفة مصير الازمة في لبنان...

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2022-01-06
10:52 | 2022-01-06
10:30 | 2022-01-06
10:23 | 2022-01-06
10:21 | 2022-01-06
10:03 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website