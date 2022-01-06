الصايغ لفياض: كيف حاسب سعر الكيلوات معاليك؟

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على "تويتر": "نلفت وزير الطاقة، حيث يقال انه يفكر برفع تسعيرة الكهرباء في لبنان إلى 20 سنت للكيلوات ساعة. أن شركة Siemens الألمانية كما شركة GE الفرنسية عرضتا على لبنان في إحدى جلسات لجنة الأشغال في مجلس النواب بناء معامل كهرباء جديدة وتشغيلها وادارتها وبيع الكهرباء للبنانيين بسعر 7 سنت للكيلوات ساعة. فكيف حاسب سعرك يا معالي الوزير؟".

نلفت وزير الطاقة، حيث يُقال انه يفكّر برفع تسعيرة الكهرباء في لبنان إلى ٢٠ سنت للكيلوات ساعة.!! أنّ شركة Siemens الألمانية كما شركة GE الفرنسية عرضتا على لبنان في إحدى جلسات لجنة الأشغال في مجلس النواب ٢/١ pic.twitter.com/XYt3N7Ld0o — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) January 6, 2022 "بناء معامل كهرباء جديدة وتشغيلها وادارتها" وبيع الكهرباء للبنانيين بسعر ٧ سنت للكيلوات ساعة.! فكيف حاسِب سعرك يا معالي الوزير.؟!٢/٢ — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) January 6, 2022