حريق داخل منزل على طريق عام برج العرب (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل منزل على طريق عام برج العرب - قرب مفرق بلدة برقايل بعكار، ولكن سرعة مركز ببنين العبدة بالدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران داخل غرفة واحدة دون الحؤول لبقية الغرف في المنزل.وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.