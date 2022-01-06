لبنان

قتيل بتصادم وسط بيروت.. هذه التفاصيل!

Lebanon 24
06-01-2022 | 03:15
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افادت غرفة التحكم المروري،عن سقوط قتيل نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية في محلة وسط بيروت باتجاه نفق سليم سلام.
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قتيل

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