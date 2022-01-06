لبنان

معمل لإنتاج الكهرباء خرج عن الخدمة نهائياً!

Lebanon 24
06-01-2022 | 03:20
A-
A+
Doc-P-904363-637770618268857134.jpg
Doc-P-904363-637770618268857134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن خروج  المجموعة الغازية الاولى عن الشبكة في معمل دير عمار، فجر اليوم، بسبب فقدان مادة المازوت واصبح المعمل خارج الخدمة نهائيا.
مواضيع ذات صلة
بعد توقف معملي دير عمار والزهراني...ما جديد ازمة الكهرباء؟
lebanon 24
06/01/2022 17:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرفة جديدة لكهرباء لبنان تسلك طريقها للتطبيق والاشتراك الثابت فيها 287 ألف ليرة! (صورة)
lebanon 24
06/01/2022 17:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اقفال كهرباء حلبا
lebanon 24
06/01/2022 17:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاتصالات" على خطى كهرباء لبنان.. وكريدية يحذر عبر " لبنان 24" من مسائل اساسية
lebanon 24
06/01/2022 17:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24

دير عمار

كهرباء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:09 | 2022-01-06
10:52 | 2022-01-06
10:30 | 2022-01-06
10:23 | 2022-01-06
10:21 | 2022-01-06
10:03 | 2022-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website