لبنان

القومي يدين اقتحام قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد سعدات

Lebanon 24
06-01-2022 | 04:13
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ادان الحزب السوري القومي الإجتماعي اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني منزل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير المناضل أحمد سعدات في مدينة رام الله.
 
ورأى في بيان، أن "اقتحام منزل الأسير سعدات يندرج في سياق النهج الإجرامي الذي دأب عليه العدو ضد شعبنا".
 
وتابع: "يخطئ العدو بظنه أن الضغوط التي يمارسها على أبناء شعبنا المقاوم ستثني أهلنا عن الاستمرار في الصمود ومتابعة السير في خط المقاومة سبيلا وحيدا لانتزاع كافة حقوقنا القومية، وفي مقدمها حق تحرير الأرض والأسرى".
 
وختم بتوجيه التحية إلى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات وإلى جميع الأسرى الأبطال في معتقلات "عصابات الاحتلال وفي مقدمهم عميد الأسرى يحيى سكاف".
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