لبنان

قراران للمفتي دريان... اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
06-01-2022 | 04:22
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 أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا بتشكيل مجلس عمدة إذاعة القرآن الكريم من لبنان من السادة الآتية أسماؤهم:
1-    المهندس ماهر أسعد صقال              : رئيسا لمجلس العمدة.
2-    الحاج أحمد ناجي فارس                 : نائبا للرئيس.
3-    الأستاذة هند موسى عجوز              : أمينة للسر.
4-    الأستاذ هادي محمد خير سوبرة         : أمينا للصندوق.
5-    الأستاذ وليد محيي الدين كبريت        : عضوا.
6-    الأستاذ مروان نبيه صيداني            : عضوا.
7-    الأستاذ عبد الله عبد الرزاق عيتاني   : عضوا.
8-    الأستاذ هاني عز الدين قنطري          : عضوا.
9-    الأستاذ منير محمد عدنان الحافي       : عضوا.
10-  الأستاذ حسين حسن المسالخي             : عضوا.
11-  الأستاذ خالد عصام حنبلي               : عضوا.
12-  الأستاذ محمد عبد القادر سنو           : عضوا.
 
مهمة "مجلس العمدة" المذكور العمل على تعزيز مستوى الإذاعة تقنية وتجهيزا وإدارة وبرامج، وتطوير جهازها الفني العامل.
 
كما، أصدر قرارا بتشكيل لجنة المركز الصحي العام التابع لدار الفتوى من السادة الآتية أسماؤهم:
1-    الدكتور أنس محمد المغربل      : رئيسا للجنة.
2-    السيد كمال أحمد ناجي فارس     : نائبا للرئيس.
3-    المحامية محاسن يحيى عيتاني    : أمينة للسر.
4-    الأستاذ يوسف منير الصيداني     : أمينا للمال.
5-    الدكتور هاني فاروق الشعار     : أمينا للعلاقات العامة.
6-    الدكتور وليد توفيق غلاييني     : عضوا.
7-    الدكتور محمد خير عماد سوبرة   : عضوا.
8-    المهندس مجد محمد خالد سنو     : عضوا.
مهمة اللجنة تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية لمن هم بحاجة إليها، وبرامج الوقاية الصحية من أجل صحة أفضل للعائلة في المجتمع.
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