لبنان

في هذه البلدة... ضبط دولارات مزورة وأسلحة!

Lebanon 24
06-01-2022 | 04:41
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن القوة الضاربة في مخابرات الجيش داهمت منزل المدعو ح. م في رياق في البقاع الاوسط وتمكنت من توقيفه وضبط كمية من الدولارات المزورة واسلحة.
 
 
المصدر: لبنان 24
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رياق

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