في هذه البلدة... ضبط دولارات مزورة وأسلحة!

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن القوة الضاربة في مخابرات الجيش داهمت منزل المدعو ح. م في رياق في البقاع الاوسط وتمكنت من توقيفه وضبط كمية من الدولارات المزورة واسلحة.