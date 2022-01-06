لبنان

عصابة خطرة في قبضة "المعلومات"...اليكم التفاصيل! (صورة)

Lebanon 24
06-01-2022 | 04:45
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

على أثر حصول عمليات سرقة دراجات آليّة عديدة، ضمن مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان. كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين، وتوقيفهم.

بنتيجة الجهود الحثيثة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد عصابة قامت بهذه السّرقات، وهم كلٌّ من:

- س. و. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)، وهو الرأس المدبّر للعصابة، ومن أصحاب السّوابق.

- ع. ق. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري)

- ع. ب. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري)

 بتاریخ 28-12-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت دوريات من الشّعبة كمائن عدّة محكمة في عينطورة، وجونية، وجبيل، وتمكّنت من توقيف الثلاثة المذكورين وضبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في سرقة الدراجات الآليّة، إضافة إلى ضبط سيارة نوع "كيا بيكانتو" كانوا يتجوّلون على متنها لمراقبة الدراجة التي يعتزمون سرقتها.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة سرقة أكثر من /150/ دراجة آليّة من نوعي "بارت" و "v150" ضمن قضائي كسروان والمتن، بالاشتراك مع شخص رابع مجهول الهوية ملقب بالـ "الأسمر". وأنهم باعوا الدرّاجات المسروقة إلى شخص في طرابلس.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين.
 
 
 
 
 
 
 

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