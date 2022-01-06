لبنان

استقرار حتى هذا التاريخ... هكذا سيكون طقس الايام المقبلة!

Lebanon 24
06-01-2022 | 04:53
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى مساء الاحد حيث يتاثر لبنان بمنخفض جوي محدود الفعالية يؤدي الى طقس متقلب. ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين ١١ و ١٩درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمال البلاد وانخفاض في نسبة الرطوبة.

السبت: صاف اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة.

الأحد: قليل الغيوم يتحول مساءً الى غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة و رياح ناشطة.
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