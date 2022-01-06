لجنة كفرحزير تجدد الدعوة لإقفال مقالع الترابة واستيراد الإسمنت

شددت "لجنة كفرحزير البيئية" في بيان اليوم، على أن "مقالع ومصانع الترابة التي تحرق الفحم الحجري والبترولي وتقع مباشرة فوق أهم مياه جوفية تشرب منها الكورة، مخالفة للقوانين، مما يوجب إقفالها النهائي والبدء باستيراد الإسمنت قبل أن تعيد علينا شركات الترابة مسرحية نفاده من السوق".وأشارت إلى أن "قبول المجلس الوطني للمقالع والكسارات أي طلبات لإعادة عمل مقالع شركات الترابة، هو مشاركة في مخالفة القوانين وفي الاعتداء على حياة من تبقى من أهل الكورة".