حريق في "سناك" في هذه المنطقة (صورة)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل، أن حريقا اندلع في "سناك" في منطقة الفيدار قبالة مشروع حالات سورمير السياحي، وحضرت الى المكان عناصر الدفاع المدني التي تعمل على اخماده، ولم تعرف حتى الان أسبابه.