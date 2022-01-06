طرابلسي: هناك خطر حقيقي يهدد العام الدراسي

غرّد النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه الخاص على "تويتر":

"هناك خطر حقيقي عالعام الدراسيفمعاشات الاساتذة بالرسمي والخاص صارت لا شيء.بعض اصحاب المدارسهمّن يعلقوا العمل بالقانون ٥١٥لرفع الاقساط بما يظنوهيساعدهم بسد الرسوم التشغيلية.السؤال: هل عندهم نفس الهملرفع معاشات الاساتذة، كما والرأفة بالاهل؟هل من يعدل ويرفق؟"