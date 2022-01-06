لبنان

طرابلسي: هناك خطر حقيقي يهدد العام الدراسي

Lebanon 24
06-01-2022 | 05:57
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غرّد النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه الخاص على "تويتر":
 
"هناك خطر حقيقي عالعام الدراسي
فمعاشات الاساتذة بالرسمي والخاص صارت لا شيء.
بعض اصحاب المدارس
همّن يعلقوا العمل بالقانون ٥١٥
لرفع الاقساط بما يظنوه
يساعدهم بسد الرسوم التشغيلية.
السؤال: هل عندهم نفس الهم
لرفع معاشات الاساتذة، كما والرأفة بالاهل؟
هل من يعدل ويرفق؟"
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