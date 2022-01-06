عون تلقى برقيات تهنئة بالاعياد من بايدن وأمير الكويت واتصل بالكاثوليكوس آرام الأول مهنئا

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المزيد من برقيات التهنئة بعيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة. وفي هذا الاطار، أبرق مهنئا الرئيس الأميركي جو بايدن، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي.تهنئة الكاثوليكوس آرام الأولكما، أجرى الرئيس عون اتصالا بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول، هنأه فيه بعيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية، متمنيا أن "يعيده الله عليه ولبنان بدأ بالتعافي من أزمته الراهنة".