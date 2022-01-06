تصليح "السلولير" مكلف... اليكم البدائل



تعاني شريحة واسعة من اللبنانيين من اعتماد سوق الهواتف الذكية على تسعيرة الدولار لانجاز اي عملية تصليح او تطوير معينة لأي هاتف يصاب بعطل معين.



وفي هذا الاطار يقول أحد أصحاب محلات بيع التلفونات الذكية لـ "لبنان 24" أن " مختلف القطع والاكسسوارات يتم استيرادها من الخارج، لذلك لا يمكننا التسعير بالليرة اللبنانية، من هنا نجد ان أصغر عملية تصليح ممكنة لا تقل عن 500 أو 600 الف ليرة لبنانية. اي ما بين الـ 15 و 20 دولارا أميركيا، لذلك يعمد الكثير من المواطنين الى عدم تصليح هواتفهم والاتجاه نحو شراء هواتف جديدة من ماركات صينية مختلفة متوافرة في الأسواق اللبنانية، وتباع بأسعار مقبولة مع كفالة على سنة وأكثر".